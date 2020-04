"Chiêu" tiêu thụ tiền giả tinh vi của đối tượng 9x ở Hà Nội

Ngày 21/4, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ Mua bán, sử dụng tiền giả đến Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội để tiếp tục làm rõ.

Trước đó ngày 14/4, Công an xã Phương Trung nhận được tin báo của chị Lê Thị Mây (sinh năm 1991, nhân viên Bưu điện huyện Thanh Oai) là người giao bưu phẩm cho Mai Đức Hiếu (sinh năm 2000, trú xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Đối tượng Mai Đức Hiếu cùng tang vật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khi giao hàng, Hiếu đã đưa cho chị Mây số tiền 3,1 triệu đồng trong đó có 6 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng là tiền giả, 2 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng là tiền thật.

Chị Mây sau đó phát hiện tiền giả đã báo công an. Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Oai xác minh tạm giữ đối tượng Hiếu.

Quá trình làm việc, Hiếu khai trước đó có tìm hiểu trên mạng xã hội facebook và đặt mua 10 triệu đồng tiền giả với giá 3 triệu đồng tiền thật từ một người không quen biết. Sau đó, Hiếu đã sử dụng số tiền này khi nhận bưu phẩm từ nhân viên giao hàng thuộc Bưu điện huyện Thanh Oai.

Hiện, Công an TP Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây buôn bán tiền giả trên mạng xã hội từ những chứng cứ có được từ sự việc trên./.