Chồng say xỉn đâm chết vợ rồi ra công an tự thú

Khoảng 20h30 tối 25/9, sau khi nhậu về, ông Dũng (thường gọi là Dũng vịt, 35 tuổi, ngụ tại ấp Tấn Long xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) xảy ra mâu thuẫn với vợ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Trong lúc tranh cãi, ông Dũng đã ra phía sau nhà bếp lấy dao đâm vợ trọng thương. Chứng kiến cảnh tượng này, 3 đứa con la hét cầu cứu hàng xóm giúp đỡ, tuy nhiên không ai nghe thấy.

Ông Dũng lấy xe chở vợ đi cấp cứu nhưng vợ ông tử vong tại bệnh viện Bến Lức do vết thương quá nặng. Sau đó, ông Dũng đã tự thú tại công an huyện Bến Lức.



Nhận tin báo, Công an địa phương phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án./.