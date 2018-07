Chưa thể công bố danh tính người phụ nữ bị sát hại, giấu trong bao tải

Liên quan vụ thi thể một phụ nữ bị sát hại, giấu trong bao tải được phát hiện vào chiều 21/7 trong lô cao su thuộc ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước), bước đầu, cơ quan điều tra đã xác minh được danh tính nạn nhân. Trong ảnh, hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: Infonet) Thông tin trên Infonet dẫn lời thiếu tá Hồ Văn Thu, Phó trưởng Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước), nạn nhân là một phụ nữ sống gần hiện trường xảy ra sự việc (lô cao su thuộc ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản). Vì đây là vụ án mạng nhạy cảm, cơ quan công an đang tiến hành điều tra nên chưa thể cung cấp tên tuổi nạn nhân. Trong ảnh, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. (Ảnh: Bình Phước online) Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ án giết người nghiêm trọng. Sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm đã cho nạn nhân vào bao tải rồi đem phi tang vào lô cao su vắng người. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy khai của thân nhân nạn nhân, nhân chứng để khoanh vùng, xác định nghi phạm. (Ảnh: Công an Nhân dân) Theo thông tin trên Công an Nhân dân, 9h ngày 21/7, anh Nguyễn Văn Tài (34 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản) đến úp tô đựng mủ trong vườn cao su của gia đình thì phát hiện tấm chiếu quấn bao tải. Anh Tài kiểm tra và hoảng hốt phát hiện chân người lòi ra ngoài và bốc mùi hôi thối nồng nặc, nên trình báo cơ quan Công an. Trong ảnh, hiện trường phát hiện chiếc bao tải chứa thi thể nạn nhân. (Ảnh: Công an Nhân dân) Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra nhận định có thể hung thủ đã sát hại nạn nhân ở một nơi khác rồi cho vào bao tải, đem đến lô cao su phi tang". (Ảnh: Bình Phước online) Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu thi thể được xác định là nữ giới. Trong ảnh, người dân đứng xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi. (Ảnh: Bình Phước online)

