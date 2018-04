Côn đồ xử nhau bằng súng như phim hành động

Ngày 2/4, cơ quan Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đang điều tra, truy bắt nhóm nghi can gây vụ xô xát xảy ra tại xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch). Theo thông tin ban đầu, vụ hỗn chiến dùng hung khí, súng xảy ra chiều 1/4 trên đường 25C đoạn qua xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch). Lúc này hai nhóm nghi can đi xe máy và hai ô tô dùng mã tấu, dao tự chế hỗn chiến trên đường. Lúc này có ít nhất 2 người dùng súng bắn liên tiếp đối thủ, trong đó có 1 người ngồi trong ô tô khiến những người chứng kiến kinh hãi (Ảnh chụp từ clip) Công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm nghi can. Bước đầu xác định có 1 người bị thương nặng. Đối tượng chủ mưu trong vụ này đã bỏ trốn, công an đang truy xét. (Ảnh chụp lại từ clip) Trước đó, ngày 29/3, tại số 111/30/313 phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, có 7 thanh niên đi trên 3 chiếc xe máy, đến gia đình anh H. gây gổ, sau đó một tên trong nhóm rút súng bắn nhiều phát vào anh H. và vợ là chị X. Trong đó có 1 viên đạn xuyên qua đùi chị X, gây thương tích nặng (hiện đang phải điều trị tại bệnh viện). (Ảnh cắt từ clip do camera của gia đình nạn nhân ghi lại) Sau khi gây án các đối tượng này lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Diễn biến sự việc đã được camera của gia đình ghi lại. Theo gia đình và nạn nhân, nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ việc trước đó một trong số đối tượng có mặt trong vụ nổ súng có đánh một học sinh lớp 5 (là cháu ruột của nạn nhân). Trong ảnh: Nạn nhân T.T.X. đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: CAND) Vào khoảng 11h trưa 27/3, anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi) và bạn là anh Lê Văn Xuân (36 tuổi) cùng ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang đánh bida tại quán Bida Giải khát Hải Sơn, số 72 Lê Quý Đôn, thành phố Kon Tum thì bị một số đối tượng lạ mặt xông vào quán dùng súng bắn nhiều phát. Sau khi trúng đạn anh Cương bỏ chạy được hơn 10 mét sang phía bên kia đường thì gục chết. Nạn nhân còn lại là Lê Văn Xuân bị thương nhanh chân chạy thoát. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Đến sáng ngày 28/3 cả 3 nghi phạm trong vụ nổ súng bắn chết người đã bị lực lượng chức năng huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi và Công an tỉnh Kon Tum phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ súng kinh hoàng. (ẢNh: KT) Trong quá trình trốn chạy, 3 nghi can phát hiện bị cảnh sát chốt chặn nên lập tức quay đầu ngược về xã Sơn Ba, vứt lại túi da màu đen chứa 3 khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và một quả lựu đạn (Ảnh: Tuổi Trẻ) Liên quan đến vụ bắn chết người này, sáng 29/3, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã khám xét khẩn cấp nhà Hoàng Văn Sơn, biệt danh “Sơn Cầu Giấy” - người được dân buôn bán gỗ xem là “anh chị” trên địa bàn. Việc kiểm tra căn nhà do ông Sơn đứng ra mua, được cho là có nghi vấn mắt xích đằng sau việc nổ 4 phát súng bắn chết anh Nguyễn Mạnh Cương (31 tuổi) và trọng thương anh Lê Văn Xuân (36 tuổi, cùng quê Nghệ An) tại quán bida Hải Sơn./.

Liên quan đến vụ bắn chết người này, sáng 29/3, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã khám xét khẩn cấp nhà Hoàng Văn Sơn, biệt danh “Sơn Cầu Giấy” - người được dân buôn bán gỗ xem là “anh chị” trên địa bàn. Việc kiểm tra căn nhà do ông Sơn đứng ra mua, được cho là có nghi vấn mắt xích đằng sau việc nổ 4 phát súng bắn chết anh Nguyễn Mạnh Cương (31 tuổi) và trọng thương anh Lê Văn Xuân (36 tuổi, cùng quê Nghệ An) tại quán bida Hải Sơn./.