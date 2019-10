“Con nghiện” dùng kéo khống chế nữ điều dưỡng

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Công an huyện Thường Tín, Công an quận Hoàng Mai bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1983, ở phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).

Nguyễn Hoàng Linh bị cảnh sát bắt giữ.

Được biết Linh là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp.



Trước đó, khoảng 9h ngày 12/10/2019, Linh có biểu hiện không bình thường tự đổ xăng ra nhà và người, đe dọa tự thiêu, trong lúc nhà có người già và trẻ em nhưng đã bị lực lượng cảnh sát 113 ngăn chặn. Sau đó Linh được người nhà đưa đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương I để chữa trị cai nghiện.

Sáng 14/10, Linh đã dùng kéo y tế khống chế nữ điều dưỡng, đòi gặp gia đình. Khi mẹ Linh đến bệnh viện, đối tượng đã dùng kéo ép nữ điều dưỡng cùng lên xe máy, buộc mẹ Linh chở 2 người rời khỏi Bệnh viện. Khi đến gần khu vực Bến xe Nước Ngầm, đối tượng đã cho mẹ và nữ điều dưỡng xuống xe, rồi một mình phóng xe máy về hướng Ngã Tư Vọng…

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Cảnh sát 113 Thành phố, Cảnh sát 113- Công an quận Hoàng Mai, huyện Thường Tín, Đội CSGT số 8, số 14 cùng các bác sỹ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tổ chức truy “nóng” dấu vết đối tượng.

Đến 12h trưa cùng ngày, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hoàng Linh tại khu vực chợ tạm Tân Mai, quận Hoàng Mai.

Hiện Công an huyện Thường Tín đang tạm giữ đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định./.

