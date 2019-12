Con nghiện mua heroin chưa kịp “chơi” đã bị tóm

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 13/12 đưa tin, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Đông Sơn và Công an TP.Thanh Hoá bắt quả tang đối tượng Vũ Đình Vương (SN 1999, ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống) đang có tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Vương và tang vật (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT, tổ tuần tra của Phòng cảnh sát cơ động do Trung uý An Văn Sơn làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Đông Sơn và Công an TP.Thanh Hoá kiểm tra hành chính đối tượng Vũ Đình Vương thu giữ tại chỗ 2 gói bột màu trắng (nghi là heroin).



Tại cơ quan Công an, Vương khai nhận 2 gói bột màu trắng trên là heroin, đối tượng mua của một người không quen biết về để sử dụng.

Được biết, Vương là đối tượng đã từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.



Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP.Thanh Hoá để xử lý theo quy định của pháp luật./.