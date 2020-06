Con rể đâm bố vợ tử vong do mâu thuẫn

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Can (52 tuổi), trú thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang.

Thông tin ban đầu, gần đây Dương Văn Tuấn (24 tuổi), trú thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang thường xuyên mâu thuẫn với vợ, do vậy vợ Tuấn bỏ về nhà bố đẻ ở xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang.

Đối tượng Dương Văn Tuấn

Chiều 12/6, Tuấn đến nhà bố vợ là ông Nguyễn Văn Can tìm vợ nhưng không thấy, chỉ có ông Can ở nhà. Sau đó, Tuấn và ông Can xảy ra mâu thuẫn, lập tức Tuấn lấy con dao bất ngờ đâm từ phía sau khiến ông Can tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an huyện Hòa Vang có mặt tại hiện trường để điều tra. Tuy nhiên, do ông Can tử vong nên tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hòa Vang đang lấy lời khai của nghi phạm Dương Văn Tuấn để làm rõ động cơ gây án./.