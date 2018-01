Công an bắt giữ người đàn ông mang tiền giả ra chợ mua hàng

Sáng 5/1, Thượng tá Nguyễn Trịnh Thông, Phó trưởng Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này vừa bắt quả tang một đối tượng lưu hành tiền giả tại địa phương.

Đối tượng Hà Trường Giang đã bị tạm giam để điều tra hành vi lưu hành tiền giả

Đối tượng bị bắt là Hà Trường Giang (50 tuổi), trú tại thôn Thượng, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Trong thời gian vào làm đám cúng tuần cho con trai mới qua đời tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, tối 27/12/2017, Hà Trường Giang đã tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua tại thôn Thắng Lợi 2, xã IaSol và thắng được một khoản tiền.

Sáng hôm sau, khi phát hiện trong số tiền thắng được có tiền giả, Hà Trường Giang đã bắt xe khách xuống xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, để mua hàng hóa.



Nhận được tin báo của quần chúng, công an huyện Phú Thiện phối hợp công an xã Ia Peng bắt quả tang Hà Trường Giang đang sử dụng tiền giả để mua hàng tại chợ Thanh Bình, xã Ia Peng. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện đối tượng có tổng cộng 11 tờ tiền mệnh giá 200.000đ, trong đó có 9 tờ là tiền giả.



Hiện, đối tượng Hà Trường Giang đã bị bắt tạm giam. Vụ việc đã được công an huyện Phú Thiện chuyển qua Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ./.

