Công an Cần Thơ điều tra vụ cô gái chết trong ô tô với vết cắt trên cổ

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ án mạng gây chấn động dư luận xảy ra tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. Nạn nhân là chị T.T.G.M. (19 tuổi) ngụ tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, tử vong trong ô tô với vết cắt trên cổ.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 25/8, trên tuyến đường khu dân cư giáp ranh với trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh có một chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova đậu bên vỉa hè. Người dân khi đến gần ô tô đã phát hiện một nam thanh niên mở cửa xe có biểu hiện như đang say rượu, trong xe có mùi thuốc sâu nồng nặc.

Nạn nhân T.T.G.M (19 tuổi) tử vong trên ô tô.

Sau đó nam niên nhanh chóng được được đưa đến bệnh viện cấp cứu và đang điều trị tại bệnh viện. Còn nạn nhân M. được phát hiện tử vong trên ô tô, với vùng cổ có vết cắt.

Ông Trần N.S. (47 tuổi, cha ruột của M.) cho biết, M. là con út trong nhà. Khi M. học lớp 9 thì có quen biết với một nam thanh niên tên C. ngụ cùng ấp. Do gia đình hai bên có quan hệ họ hàng xa nên không ủng hộ mối quan hệ này và ngăn cấm. Sau đó, gia đình quyết định cho con nghỉ học để đi học nghề. Cũng theo ông S., học nghề xong, M. lên Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai làm chung với anh ruột.

Sáng 25/8, M. nói với anh trai là đi ra ngoài có việc nhưng không thấy về, gọi điện thoại không nghe máy. Đến 18h cùng ngày, gia đình nhận được tin báo M. đã tử vong.

Bà Phạm T.T. (76 tuổi), bà ngoại của nam thanh niên C. cho biết, C. từ nhỏ đã sống chung với bà. Năm năm trước, sau khi đi nghĩa vụ về C. đi học nghề lái xe và hiện lái xe dịch vụ. Chiếc xe mà C. đang chạy là thuê của một người tại địa phương.

Hiện tại cơ quan công an vẫn chưa lấy lời khai do nam thanh niên nói trên đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang và vẫn chưa hồi tỉnh./.