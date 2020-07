Công an Đắk Lắk nổ súng truy bắt 2 đối tượng vận chuyển 2 tạ ma túy đá

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk sáng nay (23/7) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang tiến hành mở rộng điều tra, xử lý 2 đối tượng vận chuyển 200 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Để truy bắt nhóm đối tượng liều lĩnh và manh động này, công an tỉnh Đắk Lắk đã phải huy động lực lượng và tiến hành nổ nhiều phát súng.



Đối tượng người Lào Nhia Hơ tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 20/7, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Krông Búk thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tuần tra ATGT trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát: 29A – 051.28 lưu thông từ Gia Lai đi Đắk Lắk có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra.



Ngay khi xe dừng lại, hai nam thanh niên trong xe đã nhanh tay mở cửa xe bỏ chạy lên rẫy cà phê của người dân. Thấy vậy, các cán bộ chiến sỹ trong tổ tuần tra đã nổ súng bắn chỉ thiên nhiều phát và huy động lực lượng, phối hợp cùng người dân tiến hành vây bắt. Sau gần 1 giờ truy đuổi, lực lượng chức năng cùng người dân đã bắt được 2 nam thanh niên cách hiện trường chiếc xe bỏ lại hơn 4km.

Số ma túy được gói và ngụy trang khá kỳ lưỡng.

Khám xét nhanh chiếc xe, Công an phát hiện có 8 bao nilon màu đen, bên trong các bao này có chứa 200 gói tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá.



Làm việc với công an, hai người này khai nhận tên Vừ Bá Tếnh (24 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) và Nhia Hơ (27 tuổi, trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bulikhămxay, nước CHDC Nhân dân Lào).



Cả hai được một người mang quốc tịch Lào trú gần nhà Nhia Hơ thuê lái xe chở 200 kg ma túy đá từ cửa khẩu Savannakhẹt (Lào) giáp với Việt Nam đi thành phố Hồ Chí Minh giao cho một người khác với số tiền công là 20.000 USD (khoảng 430 triệu đồng).



Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật./.