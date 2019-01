Công an điều tra vụ nam thanh niên chết gục bên xe máy giữa đồng

PC_Article_AfterShare_1

Công an xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một nam thanh niên tử vong.

Nam thanh niên gục chết bên xe máy giữa đồng.

Theo đó, sáng 24/1 người dân địa phương lúc ra ruộng bất ngờ thấy một nam thanh niên mặc áo trắng quần nâu gục chết bên chiếc xe máy mang BKS 37K1 - 731.10 dựng giữa đồng thuộc xóm 6, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Thông tin sau đó nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Sau khi nhận được thông tin, công an xã Bảo Thành, công an Huyện Yên Thành đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, được biết nạn nhân là nam thanh niên người ở xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc. Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.

