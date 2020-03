Công an điều tra vụ nổ súng khi đi đòi nợ

Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đang điều tra, làm rõ vụ 3 đối tượng dùng súng bắn, uy hiếp con nợ trong lúc đòi nợ tại thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát.

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/3, các đối tượng Nguyễn Văn Quốc (23 tuổi), Phạm Hữu Trí (31 tuổi) và Phạm Trí Hoài (27 tuổi) cùng trú ở xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đi chung xe mô tô đến nhà anh Đoàn Văn Phương (23 tuổi) ở thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến để đòi nợ.

3 đối tượng tại cơ quan công an.

Khi đi, Trí mang theo một khẩu súng rulo bỏ trong túi. Đến nơi, không có anh Phương ở nhà, nhóm của Quốc cãi nhau với ông Đoàn Văn Sọ (44 tuổi) và Đoàn Văn Linh (19 tuổi) là cha và em ruột Phương.

Ông Sọ cầm cây phát bờ dọa, đuổi nhóm Quốc ra khỏi nhà. Thấy vậy, Trí rút súng bắn lên trời 2 phát rồi cả 3 lên xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương hốt hoảng.

Sau khi nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Phù Cát phối hợp với Công an thị xã An Nhơn điều tra và triệu tập 3 đối tượng này đến làm việc, thu hồi khẩu súng, củng cố hồ sơ để xử lý.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu do Phương mượn của Quốc 15 triệu đồng nhưng chưa chịu trả nên Quốc rủ nhóm bạn đến nhà đòi nợ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

