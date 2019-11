Công an đột kích quán bar, tạm giữ gần 90 đối tượng phê ma túy

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ gần 90 đối tượng (chủ yếu ở độ tuổi thanh niên) để điều tra, xử lý về việc sử dụng trái phép các chất ma túy tại một số sàn nhảy, quán karaoke trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Lực lượng công an đột kích 3 tụ điểm giải trí trong rạng sáng 3/11.



Vào khoảng 1h sáng 3/11, khoảng 300 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt đột kích kiểm tra hành chính tại 3 điểm vui chơi giải trí gồm: quán Bar G9; CoCo Beer và quán karaoke The Bell, đều ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.



Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, tại 3 tụ điểm giải trí này có hàng trăm nam nữ thanh niên đang quay cuồng cùng tiếng nhạc mạnh, có nhiều người có biểu hiện phê ma túy.



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Hoàng Minh Tuấn (24 tuổi, trú phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột) là người cầm đầu, tổ chức mua bán trái phép chất ma túy cho những người sử dụng tại 3 tụ điểm vừa nêu.

Truy xét nhanh, lực lượng công an bắt thêm Cao Xuân Phú (25 tuổi, trú huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) là đối tượng cung cấp ma túy cho người sử dụng ở quán Karaoke The Bell.

Tại hiện trường, nhiều ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy được phát hiện.

Tại hiện trường, công an thu giữ được nhiều tang vật là các chất ma túy, các loại dụng cụ để sử dụng ma túy, hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 88 nam nữ thanh niên dương tính với các chất ma túy…



Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.