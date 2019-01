Công an đột kích sới bạc, nhiều đối tượng nhảy xuống sông tẩu thoát

PC_Article_AfterShare_1

Chiều 16/1, Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai triệt phá một ổ bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền, công an bắt giữ 12 đối tượng cùng hàng chục triệu đồng tiền tang vật.

Các con bạc bị bắt giữ tại sới

Vào khoảng 14h cùng ngày, hàng chục chiến sĩ bất ngờ ập vào một căn nhà ven sông Đồng Nai thuộc xã Hóa An, TP. Biên Hòa, bắt quả tang nhiều đối tượng đang sát phạt nhau trên sới bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền.

Thấy công an, các con bạc bỏ chạy tán loạn, nhiều đối tượng lao xuống sông Đồng Nai tẩu thoát. Công an bắt giữ được 12 đối tượng, một số con gà chọi, dụng cụ lắc tài xỉu, 22 triệu đồng trên sới và hàng chục triệu đồng các con bạc cất giữ trong người.

Bước đầu công an xác định, sới bạc trên do đối tượng Trần Văn Sang (còn có biệt danh là “Sang Gà”, 35 tuổi, ngụ xã Hoá An, TP. Biên Hòa) tổ chức hoạt động.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan./.

