Công an đột kích sới gà, bắt giữ 27 đối tượng

Chiều 27/8, Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá thành công sới bạc tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, bắt giữ 27 đối tượng liên quan.

Hiện trường vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Trước đó, vào khoảng 12h cùng ngày, khi các con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống cặp bờ sông, lực lượng công an đã bất ngờ ập vào bắt giữ. Tang vật thu được tại hiện trường gồm: 8 con gà đá, 18 điện thoại di động, 11 xe máy gắn máy các loại và hơn 8 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác.



Điểm đá gà ăn tiền này được tổ chức chặt chẽ, có nhiều người canh đường nên việc triệt xóa gặp rất nhiều khó khăn. Được biết, sới bạc trên tồn tại trong thời gian dài đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài tỉnh đến tham gia, gây mất an ninh trật tự ở địa phương./.