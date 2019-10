Cổ động viên gây rối, đốt pháo sẽ bị ghi hình bắt giữ: Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào tối 10/10, theo Ban Tổ chức trận đấu, ông an Hà Nội sẽ lắp hệ thống cổng từ để kiểm soát cổ động viên vào sân Mỹ Đình. Sẽ có ít nhất 3 cổng từ được lắp trước khán đài B và 1 lắp ở cổng sau sân. Hệ thống cổng từ này sẽ được dùng để kiểm soát tư trang cá nhân khán giả mang trên người và túi xách vào sân. Pháo sáng và các vật dụng nguy hiểm sẽ bị ngăn chặn từ bên ngoài sân Mỹ Đình. (Ảnh: Vietnamnet) : Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào tối 10/10, theo Ban Tổ chức trận đấu, ông an Hà Nội sẽ lắp hệ thống cổng từ để kiểm soát cổ động viên vào sân Mỹ Đình. Sẽ có ít nhất 3 cổng từ được lắp trước khán đài B và 1 lắp ở cổng sau sân. Hệ thống cổng từ này sẽ được dùng để kiểm soát tư trang cá nhân khán giả mang trên người và túi xách vào sân. Pháo sáng và các vật dụng nguy hiểm sẽ bị ngăn chặn từ bên ngoài sân Mỹ Đình. (Ảnh: Vietnamnet)