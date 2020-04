Công an Hà Nội xử lý 8 vụ án hình sự về vi phạm phòng chống Covid-19

Ngày 17/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tiến hành xử lý hình sự 8 vụ, 12 đối tượng có hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn. Các hành vi chủ yếu bị xử lý là chống người thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tàn sản và sản xuất hàng giả.

Điển hình nhất là vụ việc “chống người thi hành công vụ” tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Lê Ngọc Linh (sinh năm 1991 trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình), Nguyễn Đắc Tùng (sinh năm 1991 trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình) và Trần Đăng Minh (sinh năm 1991 trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm).

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 23h15 ngày 4/4, Công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực số nhà 32 đường Phú Diễn có nhóm thanh niên tụ tập đông người, ăn uống, hát hò, gây mất an ninh trật tự, vi phạm quy định cấm tụ tập đông người trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Ngay sau đó, Công an phường Phú Diễn đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, giải quyết. Lúc này, hai đối tượng là Nguyễn Đắc Tùng và Trần Đăng Minh đã có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ, đẩy tổ lực lượng Công an ra khỏi nhà và kéo cửa lại. Trước hành vi của các đối tượng, Công an phường Phú Diễn đã bắt giữ Tùng và Minh.

Quá trình đưa các đối tượng về trụ sở Công an, các đối tượng trên đã hành vi hành hung một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ.

Trương Thị Bình - Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ y tế Đức Anh (vi phạm sản xuất đồ bảo hộ y tế giả) tại cơ quan công an.

Tiếp theo là vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội khám phá Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ y tế Đức Anh tại số 5 ngõ 178 phố Tây Sơn, quận Đống Đa có hành vi buôn bán các sản phẩm y tế phòng dịch gồm quần áo bảo hộ phòng, chống dịch giả mạo.

Theo Công an thành phố Hà Nội, ngoài vi chống người thi hành công vụ trên xử lý 3 đối tượng, đã xử lý hình sự có 6 vụ, 6 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 đối tượng sản xuất hàng giả./.