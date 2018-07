Công an Hải Phòng thông tin vụ vây bắt 2 tên cướp taxi trong đêm tối

Liên quan đến vụ công an vây bắt 2 kẻ khống chế tài xế, cướp taxi ở Hải Phòng, chiều 24/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Đồ Sơn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố khẩn trương truy bắt 2 nghi can cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 22/7 tại đường 14 cũ thuộc tổ 8, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn.

Đoạn đường xảy ra vụ việc 2 kẻ hành hung, cướp tài sản của tài xế taxi.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tân (SN 1984, ở tổ 8, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh), lái xe taxi BKS: 16A-266.94 thuộc hãng Nguyễn Gia.

Trước đó, tối 22/7, sau khi trả khách ở trung tâm TP Hải Phòng, anh Nguyễn Văn Tân lái xe taxi về hướng quận Đồ Sơn.

Đến chân cầu Rào thuộc phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, có 2 nam thanh niên vẫy đón xe, yêu cầu anh chở về khu vực ngã ba Đồng Nẻo thuộc phường Minh Đức, quận Đồ Sơn.

Khi xe taxi chạy đến đường 14 cũ thuộc tổ 8, phường Ngọc Xuyên, nam thanh niên ngồi ghế sau dùng tay ghì cổ anh Tân vào ghế lái; nam thanh niên ngồi ghế phụ cầm dao đâm sượt vào vùng mép miệng của anh Tân.

Bị tấn công, theo phản xạ, anh Tân vung tay chống cự, dùng chân đạp vào nam thanh niên ngồi ghế phụ rồi chạy thoát ra ngoài xe để tri hô người dân xung quanh giúp đỡ.

Cánh đồng bãi lau sậy, nhiều cây cối rậm rạp, nơi 2 nghi can đã tẩu thoát.

Thấy vậy, 2 nam thanh niên vùng chạy ra khỏi xe, lao xuống khu vực đầm lầy thuộc phường Ngọc Xuyên, phường Minh Đức và bỏ chạy. Trên đường tháo chạy, chúng để lại trên xe 1 ba lô chứa một số quần áo, dép…

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an quận Đồ Sơn phối hợp với Phòng PC45, Công an phường Ngọc Xuyên, Công an phường Minh Đức và lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường, tổ chức vây ráp, tìm kiếm 2 thanh niên ngay trong đêm.

Tuy nhiên, 2 nghi can đã lợi dụng đêm tối, địa hình là khu vực bãi lau sậy, nhiều cây cối rậm rạp tẩu thoát.

Hiện, Công an quận Đồ Sơn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ rà soát, điều tra làm rõ vụ việc./.

Đã bắt được nghi phạm sát hại tài xế xe ô tô ở Hải Dương VOV.VN - Tối 11/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã xác định và tiến hành bắt giữ nghi can sát hại tài xế cướp xe ô tô ở Hải Dương. Dùng súng nhựa khống chế tài xế taxi, cướp tài sản Phúc mua súng nhựa ở tiệm tạp hóa với giá 20.000 đồng, sau đó đón taxi chạy đến quãng đường vắng, khống chế tài xế rồi cướp tài sản.