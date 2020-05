Công an huyện Hải Hà phản hồi về clip tố công an hành hung người dân

Liên quan đến một clip trên mạng xã hội ghi lại sự việc lúc 22h ngày 11/5 được cho là tố cán bộ Công an huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) hành hung người dân, hôm nay (20/5) Công an huyện Hải Hà đã làm báo cáo tường trình sự việc đến Công an tỉnh Quảng Ninh.

Clip ghi lại sự việc lúc 22h ngày 11/5 về việc được cho là xô xát giữa Công an huyện Hải Hà và một hộ gia đình tại thôn 1 xã Quảng Phong, huyện Hải Hà.

Trước đó khoảng 2 tuần, Vũ Văn Vương (SN 2004), trú tại Thôn 1, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà và Phạm Quốc Trung (SN 2002) trú tại Thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà có mâu thuẫn, xích mích chửi nhau trên mạng xã hội facebook. Khoảng 12h ngày 11/5, Vương có dọa đánh Trung và hẹn 20h00 cùng ngày gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 20h30, nhóm của Vương có khoảng 10 người, điều khiển 5-6 chiếc xe máy, cầm theo hung khí là kiếm và tuýp sắt gắn dao bầu lạng lách, đánh võng trên đường.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hải Hà phân công 2 cán bộ là Vũ Đức Thuận và Bùi Trung Chiến phối hợp Phó Trưởng Công an xã Quảng Phong yêu cầu Vũ Văn Vương lên trụ sở Công an huyện để làm việc. Tuy nhiên Vương lấy lý do không có giấy triệu tập thì Vương không lên.

Vũ Văn Vương tại Cơ quan Công an.

Cùng lúc đó, Công an huyện Hải Hà nhận được thông tin nhóm của Vương sẽ chờ lực lượng Công an về trụ sở sau đó tiếp tục tụ tập để đi tìm Phạm Quốc Trung giải quyết mâu thuẫn. Do cần thiết phải ngăn chặn hành vi đánh nhau xảy ra nên 1 cán bộ huyện (Vũ Đức Thuận) đã cầm tay Vương kéo đi nhưng Vương vùng vằng, chửi bới cán bộ này rồi chạy vào nhà tìm đồ để đánh lại.

Công an huyện Hải Hà làm việc với chị gái Vũ Văn Vương về sự việc trong clip.

Vương cầm 1 con dao lao vào định chém, đ/c Vũ Đức Thuận rút chiếc bật lửa hình khẩu súng từ trong túi quần ra mục đích để dọa không cho Vương tiếp cận tấn công mình (chiếc bật lửa hình khẩu súng là do đồng chí Thuận thu giữ được trong quá trình truy đuổi nhóm nam thanh niên vứt lại). Khi Vương cầm dao thì phó trưởng công an xã cùng gia đình đã kịp thời can ngăn, tước con dao, Vương tiếp tục chạy ra ngoài lấy điếu cày đuổi tấn công đồng chí Thuận. Thấy sự việc diễn biến phức tạp, Vương không làm chủ được bản thân nên đồng chí Thuận báo cáo lãnh đạo Công an huyện xin ý kiến rút về trụ sở đơn vị để xử lý vụ việc sau.

Con dao, điếu cày mà Vũ Văn Vương sử dụng để chống đối lực lượng Công an.

Thượng tá Nguyễn Hảo Hà, Trưởng Công an huyện Hải Hà khẳng định, việc phản ánh của người dân đăng clip là không đúng sự thật. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà đang củng cố hồ sơ, tài liệu làm rõ các nội dung, tình tiết liên quan đến nội dung vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.