Công an huyện Hòn Đất phá chuyên án tàng trữ, vận chuyển ma tuý

Chiều 31/7, Thượng tá Nguyễn Văn Trung, Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Kiên Giang trao thư khen ngợi biểu dương của Ban giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho Công an huyện Hòn Đất và khen thưởng đột xuất cho đơn vị và 3 cá nhân vì đã khám phá thành công chuyên án “tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma tuý”.

Thượng tá Nguyễn Văn Trung trao giấy khen cho các cá nhân

Trước đó, ngày 24/7, Công an huyện Hòn Đất đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Lý Minh Thiện (còn gọi là Thuỷ, SN 1966, thường trú ấp Giồng Bướm B, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu); Lê Văn Quang (còn gọi là Ngân, Phương, SN 1989, thường trú khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Dương Tấn Tài (hay Như Ý, SN 1992, thường trú ấp Bình An, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM).

Tang vật thu giữ là 26 bọc ma tuý lớn (chưa xác định trọng lượng), 19 tép ma tuý, 2 cân tiểu ly, 4 cây kéo, 5 bình dùng sử dụng ma tuý, 8 điện thoại di động, hơn 7 triệu đồng và nhiều dụng cụ dùng để phân chia chất ma tuý./.

