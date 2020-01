Công an khám phá hơn 3.700 vụ phạm pháp hình sự trong tháng 1

Sáng 20/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 1/2020. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Trong tháng 1, lực lượng Công an nhân dân đã điều tra, khám phá 3.750 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ hơn 8.600 đối tượng; triệt phá 152 băng nhóm tội phạm; triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet có quy mô lớn.

Đồng thời lực lượng Công an cũng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, đôn đốc; khởi tố 486 vụ, 719 bị can phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới; triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Công an các đơn vị, địa phương đã thu giữ gần 14 tấn pháo nổ thẩm lậu trái phép vào Việt Nam.



Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, nhất là trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; chủ động định hướng tuyên truyền, phản bác, ngăn chặn thông tin xấu, độc, bịa đặt, vu khống, kích động mất đoàn kết nội bộ, gây chia rẽ trong quần chúng nhân dân.

Đồng thời triển khai Kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế, năm Chủ tịch ASEAN 2020; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Tiểu ban An ninh theo chức năng, nhiệm vụ được giao....

Bên cạnh đó kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương tiện phòng, chống cháy nổ; việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện; phương án, xử lý tình huống sự cố, mất an ninh, an toàn...

Phối hợp kiểm soát chặt tuyến biên giới, cửa khẩu, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm trốn truy nã, buôn người, tội phạm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm chính sách thuế; đặc biệt hàng giả, kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; buôn bán hàng cấm, chất cấm, pháo nổ... Xử lý nghiêm hoạt động làm giả nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.../.