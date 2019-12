Công an khuyến cáo người dân về nhóm ăn xin mặt bôi đen

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh những đối tượng mặc bộ đồ màu đen, mặt bôi đen xì, tay cầm theo xúc xích, đầu gà đi xin tiền khắp nơi khiến nhiều người hoang mang.

Nhóm "ăn xin mặt đen" với những biểu hiện kỳ quặc.

Các đối tượng xuất hiện nhiều ở khu vực quận Hà Đông, TP Hà Nội, thường đi vào các quán xá xin tiền. Khi xin không được, nhóm này thực hiện các hành vi kỳ quặc như nhổ nước miếng, cầm đầu gà vẩy...

Ngoài ra, còn một số đối tượng thuộc nhóm này đứng trước cổng các trường tiểu học với đồ chơi, đồ ăn trên tay, nghi ngờ có dấu hiệu dụ dỗ trẻ em.

Đại tá Vương Tiến Dũng – Trưởng Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết: “Theo thông báo từ người dân, có một số đối tượng mặc đồ đen, mặt bôi đen... xuất hiện trên địa bàn phường Phúc La. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đến xác minh và xác định là có nhóm người đó hoạt động trên địa bàn”.

Cũng theo đại tá Dũng, hiện tại chỉ xác định nhóm "ăn xin mặt đen" đi xin tiền, không trộm cắp, đánh ai nên chưa có cơ sở để bắt. Tuy nhiên, cơ quan công an đang theo dõi chặt chẽ nhóm này và khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi phát hiện những đối tượng như vậy./.