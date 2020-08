Công an Lai Châu bắt 2 đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin trên xe khách

Theo đó, vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 10/8, tại km 37+600, quốc lộ 12, thuộc địa phận bản An Tần, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với lực lượng PC04, Công an huyện Phong Thổ ra hiệu lệnh dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 27B-004.34 chạy theo hướng Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai.

Tang vật của vụ án.

Kiểm tra hàng hóa, túi xách và đồ đạc mang theo của hành khách trên xe, đã phát hiện 8 bọc nilon hình chữ nhật. Xác minh ngay trong xe, có hai thanh niên là khách đi xe khai nhận là hàng hóa của mình mang theo.



Qua khai thác nhanh, 2 đối tượng khai là Mùa A Dếnh, sinh năm 1997 và Hảng A Khoa, sinh năm 1981, trú tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Các bọc hình chữ nhật trên là heroin, 2 thanh niên khai được một đối tượng trú tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên thuê vận chuyển đi giao cho một người khác và đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.