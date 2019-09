Công an mật phục bắt đối tượng chuyên cướp điện thoại của du khách

Công an TP Hà Nội ngày 29/9 đưa tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa bắt được đối tượng chuyên cướp giật tài sản của du khách nước ngoài. Hiện công an đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng về hành vi cướp giật.

Vũ Văn Đoàn

Đối tượng là Vũ Văn Đoàn (SN 1975; trú tại số 52, ngõ 62 Bảo Linh, Phúc Tân, Hoàn Kiếm).

Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo của người dân về việc gần đây xuất hiện đối tượng chuyên cướp giật tài sản của du khách nước ngoài trên các tuyến phố xung quanh Ga Hà Nội.



Ngay lập tức, phương án truy bắt đối tượng đã được đề ra. 5h30 ngày 22/9, Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã mật phục, bắt giữ được Vũ Văn Đoàn khi đối tượng đang điều khiển xe máy quanh khu vực tuyến phố Cửa Nam – Lê Duẩn để tìm kiếm "con mồi".



Tại cơ quan công an, Đoàn khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản của khách du lịch. Cụ thể, ngày 15/9, tại ngã tư Phùng Hưng – Hà Chung, Đoàn đã giật chiếc Iphone XS Max của chị Chen I Tinh (SN1986, người Đài Loan). Năm ngày sau, trước số nhà 240 Hàng Bông, đối tượng giật chiếc Iphone XR của anh Christopher Mang (SN 1992, người Áo). 2 chiếc điện thoại trên Đoàn đều bán lại với giá 5,5 triệu đồng/chiếc./.