Công an Nghệ An triệt phá 17 vụ mua bán người trong năm 2019

Với thủ đoạn tinh vi, tội phạm mua bán người đang tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Trong số rất nhiều vụ án được Công an tỉnh Nghệ An triệt phá phải kể đến như vụ án Cụt Thị Huệ và đồng bọn buôn bán người, được công an huyện Kỳ Sơn triệt phá tháng 12 năm 2018; Chuyên án 219N, triệt phá tháng 2/2019, bắt giữ Hùng Thị Niệm trú tại bản Thanh Bình, xã Thanh Sơn, huyện Chương Dương, tỉnh Nghệ An cùng đồng bọn về tội “mua bán trẻ em”…

Công an tuyên truyền về tội phạm buôn bán người

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tội phạm mua bán người trên địa bàn Nghệ An thời gian qua hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt và có nhiều diễn biến phức tạp.

Đây là loại tội phạm ẩn nên khó phát hiện. Các đối tượng phạm tội là 1 đường dây thực hiện nhiều công đoạn. Đối tượng tìm hiểu, rủ rê, lôi kéo, mua chuộc, hoặc lừa phỉnh tán tỉnh, yêu thương nhau bằng hình thức trực tiếp hoặc là qua mạng xã hội. Do đó quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó là khó khăn trong thu thập chứng cứ, tài liệu.

"Trong công tác điều tra, các đối tượng chưa được xử lý triệt để, nếu đối tượng về Việt Nam mới xử lý được, còn các đối tượng ở nước ngoài thì ảnh hưởng đến quá trình điều tra" - Thiếu tá Hải nói.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, triệt phá 17 vụ án mua bán người; giải cứu nhiều nạn nhân liên quan trong các vụ mua bán người.

Với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng buôn người đã tập trung vào nhóm người dân tộc thiểu số, khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới. Bằng những lời lẽ đường mật, chúng dụ dỗ các nạn nhân từ lạ đến quen, rồi tin tưởng, hứa hẹn trong chuyện tình cảm, yêu đương, hơn thế nữa chúng còn đưa ra những viễn cảnh đẹp về công việc với mức lương cao ở nước ngoài. Với chiêu bài đó, các nạn nhân đã bị sập bẫy 1 cách nhanh chóng và chỉ khi bị bán sang nước ngoài mới biết mình bị lừa.

"Tội phạm có giảm nhưng diễn biến phức tạp vì cuộc sống người dân đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, nhận thức pháp luật hạn chế, công tác tuyên truyền chưa đa dạng phong phú", Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải cho biết, do đó công tác tuyên truyền ở các địa bàn trọng điểm được chú trọng hơn./.