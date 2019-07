Công an Nghệ An vào cuộc vụ thủy điện xả nước làm chết người

Vừa qua, nhà máy Thủy điện Nậm Nơn xả nước vào chiều 23/5/2019 đã làm anh Vi Văn May trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương đang đánh bắt cá gần đó bị nước cuốn tử vong.

Tại phiên thảo luận tổ của HĐND tỉnh Nghệ An trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 9, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an tỉnh đã lập tổ điều tra phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thực hiện công tác điều tra không chỉ là Thủy điện Nậm Nơn mà cả đối với các nhà máy thủy điện khác trên địa bàn.

Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu

Việc điều tra nhằm làm rõ thời gian qua các nhà máy thủy điện đã tác động ra sao đời sống sinh hoạt của người dân vùng cao sống dọc lưu vực thượng nguồn sông Lam; về những việc liên quan đến các hạng mục công trình và thẩm định dự án để xác định trách nhiệm thuộc về ai.



Đồng thời tiếp tục tổng hợp, điều tra lại toàn bộ thiệt hại trong đợt xả lũ cuối tháng 8/2018 gây thiệt hại nặng nề cho 171 hộ dân, trong đó nhiều hộ đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ.



"Chúng tôi vừa khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ có dấu hiệu về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp và quy tắc hành chính, quy định tại Điều 129 Bộ luật Hình năm 2015. Dân bức xúc nên công an phải vào cuộc và chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật", Giám đốc Công an Nghệ An cho biết thêm.



Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cũng cho biết, Công an Nghệ An sẽ tiến hành điều tra các vi phạm của các nhà máy thủy điện theo quy định tại Nghị định 134 của Chính phủ về vấn đề vận hành nhà máy thủy điện và hồ chứa. Vấn đề là làm thủy điện là có lợi nhưng không được xâm hại vào lợi ích và đời sống của người dân. Vì vậy, nếu phát hiện vi phạm sẽ kiến nghị ra tòa xử lý./.