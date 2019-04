Công an nổ súng bắt “cát tặc” trên sông

Ngày 22/4, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang lập hồ sơ xử lý đối với Ung Thành Đựng (31 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) và Nguyễn Văn Biển (50 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi khai thác cát trái phép.

Hai ghe khai thác cát trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ.



Theo đó, vào khoảng 23h ngày 21/4, Công an huyện Trà Ôn phối hợp với Công an xã Lục Sĩ Thành và Phú Thành, huyện Trà Ôn, tiến hành kiểm tra trên sông Hậu, phát hiện 2 ghe sắt trọng tải lớn không gắn số hiệu đăng kiểm đang khai thác cát trái phép. Lực lượng Công an bắn 1 phát súng chỉ thiên để bắt giữ hai phương tiện này.

Qua kiểm tra, hai phương tiện này là của Nguyễn Văn Biển và Ung Thành Được sử dụng máy bơm hút cát trái phép trên sông Hậu, đoạn giáp ranh giữa xã Lục Sĩ Thành và Phú Thành.

Trên ghe cát do Ung Thành Đựng điều khiển đã khai thác được 20m3 cát; ghe cát do Nguyễn Văn Biển điều khiển khai thác 11m3 cát. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, giao phương tiện cho người điều khiển quản lý chờ xử lý theo quy định.

Công an phát hiện các ghe khai thác cát trái phép

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Công an viên xã Phú Thành huyện Trà Ôn- người trực tiếp tham gia bắt 2 ghe cho biết, từ đầu năm đến nay đã tiến hành kiểm tra tình trạng khai thác cát trên sông, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Trước đó, vào ngày 6/4, Ung Thành Đựng đã sử dụng ghe sắt khai thác cát trái phép và bị lực lượng chức năng xử lý nhưng sau đó lại tiếp tục tái phạm.

“Quá trình làm việc đối tượng đã thành khẩn khai nhận, trong đó Ung Thành Đựng trong một tháng vi phạm tới 2 lần” – ông Tâm cho biết./.