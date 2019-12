Công an nổ súng giải tán tụ điểm đá gà, 3 người bị thương

Chiều 29/12, các ngành chức năng thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ nổ súng làm 3 thanh niên bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Liên (tức Tèo, 37 tuổi), Nguyễn Văn Của (41 tuổi, cùng ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong) và một thanh niên khác tên Trí (ngụ xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ Tho). Trong 3 nạn nhân thì anh Nguyễn Văn Liên bị thương nặng nhất do đạn trúng vào cổ đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy Tp. HCM; hai nạn nhân còn lại đang điều trị tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 29/12, một nhóm khoảng 10 đối tượng tụ tập tại khu đất trống ven bờ kênh Bà Ngọt, thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, Tp. Mỹ Tho chuẩn bị đá gà ăn tiền thì bất ngờ nghe tiếng súng nổ. Nhiều người bỏ chạy nhưng có 3 người trúng đạn.

Sau khi sự việc xảy ra, công an tỉnh Tiền Giang và TP Mỹ Tho đã đến hiện trường, thu giữ một khẩu súng và tiếp tục làm rõ.

Báo Người Lao động dẫn lời Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, Trưởng Công an TP Mỹ Tho thông tin: "Khi nhận tin báo người dân là có tụ điểm đá gà và có khoảng 20 thanh niên, công an cử thiếu tá Nguyễn Văn Dư và đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh đến. Lúc này, còn có 2 công an viên xã Mỹ Phong nhưng chưa đến. Khi thiếu tá Dư đến đó thì một số người bỏ chạy, còn một người nên thiếu tá Dư giữ lại. Lúc này có khoảng 6-7 người quay lại đánh thiếu tá Dư nên đại úy Hạnh nổ súng. Theo kiểm tra, đại úy Hạnh nổ 5 phát súng và hộp tiếp đạn còn lại 9 viên. Quan điểm công an tỉnh và công an TP Mỹ Tho thì cơ quan điều tra công an tỉnh và VKSND tỉnh sẽ điều tra khách quan; cán bộ, chiến sĩ có sai phạm thì xử lý theo quy định"./.