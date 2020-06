Công an Sơn La bắt giữ hai vụ buôn bán ma túy mang theo vũ khí nóng

Cụ thể, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km H4/411, Quốc lộ 37 thuộc địa phận bản Phiêng Ban, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La), lực lượng công an Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đặng Xuân Tiến.

Đối tượng bị bắt giữ là Đặng Xuân Tiến, sinh năm 1974, trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Vật chứng thu giữ 1,179g heroin; 0,538 g hồng phiến; 1,302 g ma túy tổng hợp; 2 khẩu súng hơi, 5 con dao (1 kiếm, 4 dao nhọn) và một số tang vật liên quan.



Qua đấu tranh, Tiến khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng người Trung Quốc tại cửa khẩu Nà Hình, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng.

Vũ khí của đối tượng Tiến.

Vào 17h10 phút cùng ngày, tại khu vực tiểu khu 4, đội Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an thành phố Sơn La chủ trì phối hợp cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Sơn La và Công an Huyện Mai Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phá Thị Lia, Sinh năm 1993, cư trú tại Bản Nong Mòn, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 1.025 viên ma túy hồng phiến, 01 xe máy hiệu Yamaha.

Mở rộng điều tra, trong ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Sơn La tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phá Thị Lia, tiếp tục phát hiện, thu giữ 1.019 viên ma túy hồng phiến và một số tài liệu, vật chứng khác có liên quan. Số ma túy thu giữ là 2.044 viên ma túy tổng hợp.



Hiện, các vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.