Công an tạm giữ 64 đối tượng đánh bạc tại tụ điểm Bình Dương

Ngày 15/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ 64 đối tượng, trong đó có 33 nữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Công an tạm giữ các đối tượng để điều tra vụ việc.

Trước đó, ngày 14/3, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương lập Ban chuyên án tiến hành triệt xóa, bắt điểm đánh bạc với quy mô lớn tại cánh đồng Cua Đinh, thuộc ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát.

Tiếp cận khu vực đánh bạc, cơ quan công an đã bắt quả tang 64 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền; lập biên bản thu giữ số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó trên 400 triệu đồng thu trên chiếu bạc, 1 chiếu bạc in hình chữ Tài Xu, 21 hột xí ngầu, 3 bộ hộp đĩa dùng để lắc tài xỉu, 2 bộ đàm, cùng nhiều hung khí.

Công an kiểm tra tang vật thu giữ được.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ./.