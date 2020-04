Công an Thái Bình sẽ làm rõ việc có bảo kê vụ “Đường Nhuệ“ hay không?

Liên quan đến vụ việc bắt vợ chồng Đường “Nhuệ” và đàn em ở tỉnh Thái Bình, tối 14/4, trao đổi với phóng viên VOV.VN, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an nhận định, đây là vụ án đang được dư luận cả nước rất quan tâm và Ban lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình đã rất quyết liệt phá án.

Vợ chồng đại gia "Đường Nhuệ"

Trước câu hỏi liệu Bộ Công an có vào cuộc trong vụ việc này không, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho rằng, công an Thái Bình đã đủ sức làm, nếu công an Thái Bình cần Bộ Công an hỗ trợ thì Bộ sẽ giúp.



Trả lời câu hỏi, có hay không sự “bảo kê” của lực lượng chức năng? Thiếu tướng Tô Ân Xô cho rằng, việc này trước mắt công an tỉnh Thái Bình sẽ làm rõ vụ việc và nghi vấn này, nếu có “bảo kê” của lực lượng chức năng công an tỉnh sẽ làm rõ. Hiện tại, công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mọi đánh giá đều rất vội vàng và không có cơ sở.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 13/4, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng đã đến thăm, động viên và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình tham gia vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại số nhà 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình đối với vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên cho biết, vụ án này được dư luận đặc biệt quan tâm, điều đó chứng tỏ đối tượng trong vụ án này đã có những hành vi gây bức xúc trong cán bộ và nhân dân những năm qua. Qua đó, lực lượng công an phải xử lý nghiêm, khách quan, theo đúng pháp luật, phải làm rõ từng hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án này; kiên quyết không để sót tội phạm, cũng không để người vô tội bị oan khuất.

Về vụ việc này, sáng 14/4, trả lời phỏng vấn báo chí, ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng khẳng định, công an tỉnh Thái Bình sẽ phải làm rõ việc có bảo kê như báo chí nêu hay không? Ai bảo kê, ai chống lưng? Lực lượng công an phải chứng minh, làm rõ và báo cáo chính xác và phải chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc này"./.