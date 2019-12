Công an thông tin vụ hai người bị vây kín vì nghi bắt cóc trẻ em

Ngày 17/12, Công an xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng huyện làm rõ thông tin 2 người bị nhóm người dân ở xã này vây lại vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em.



Hai người bị người dân vây lại vì nghi ngờ là những đối tượng bắt cóc trẻ em.

Trước đó, khoảng 20h tối 16/12, người dân ở xã Thạch Bằng phát hiện 1 phụ nữ mang theo túi xách và đi bộ lang thang trên đường, phía sau là nhóm trẻ con. Nghi ngờ người này có ý đồ xấu và bắt cóc trẻ con nên người dân đã hô hoán mọi người vây lại để làm rõ. Người dân sau đó tiếp tục vây thêm 1 người cũng với bộ dạng tương tự vì nghi ngờ người này là đồng bọn.



Nhận được thông tin, công an xã Thạch Bằng lập tức báo cáo công an huyện và xuống hiện trường để làm rõ vụ việc, đồng thời giữ an ninh trật tự, ngăn chặn người dân đánh đập 2 người này.



Qua kiểm tra xác minh tại hiện trường, công an xã xác định 2 người này là người thuộc đoàn ca nhạc tạp kỹ, doanh nghiệp tư nhân trò chơi Bình Minh về địa bàn xã tổ chức. Công an xã sau đó đã cùng công an huyện thuyết phục người dân không vây ráp để công an đưa 2 người này về trụ sở phục vụ công tác điều tra làm rõ.



"Hơn 1 giờ thuyết phục, công an đã đưa 2 người này về trụ sở để làm rõ và xác định 2 người này không phải bắt cóc trẻ em như một số thông tin đồn đại", cán bộ Công an xã Thạch Bằng nói.



Danh tính 2 người này là Nguyễn Đức L (SN 1987, trú tại TPHCM) và Ngô Tấn M (SN 1972, trú tại TP HCM). Công an xác định, trước đó vào chiều 16/12, 2 người này cùng đoàn đã về xã Thạch Bằng liên hệ qua xã và xin tổ chức hội chợ, trò chơi. Khoảng 20h cùng ngày, Ngô Tấn M đi ra khỏi rạp và hướng về nhà thờ cách đó chừng 500m để xem bóng nháy và trang trí cây thông noel.



Một lúc sau, Ngô Tấn M trở về rạp. Vì người này là nam giới nhưng ăn mặc như nữ giới nên trẻ con xung quanh thấy kỳ dị và đi theo. Một nhóm thanh niên thấy người lạ nên nghi ngờ bắt cóc trẻ em và đã chặn lại. Nguyễn Đức L nghe tin M bị người dân vây nên ra giải thích để đưa M về nhưng tiếp tục bị người dân vây vì nghi là đồng bọn.



Quá trình công an xã đưa những người này về trụ sở, một số người dân đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội với nội dung là nhóm người bắt cóc trẻ em bị công an bắt đã gây tâm lý hoang mang dư luận. Tuy nhiên, công an xác định đây chỉ là sự việc hiểu nhầm./.