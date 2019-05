Công an triệu tập người đàn ông nước ngoài “sàm sỡ” cô gái trong thang máy

Chiều 22/5, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) xác nhận đã triệu tập người đàn ông nước ngoài bị tố cáo có hành vi đụng chạm vào mông một cô gái trong thang máy tại chung cư Imperia Garden-Aden. Đồng thời, Công an quận Thanh Xuân cũng cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc này cho Công an TP Hà Nội.

Lý do cơ quan Công an quận Thanh Xuân bàn giao cho công an Hà Nội vì vụ việc liên quan đến yếu tố nước ngoài, người bị tố cáo là người nước ngoài.

Chung cư Imperia Garden-Aden.

Trước đó, vào ngày 19/5, Ban quản lý chung cư nói trên phát thông báo về việc khách thuê có hành vi không đúng mực. Theo đó, một cư dân người nước ngoài thuê căn hộ ở tháp B chung cư Imperia Garden-Aden đã sàm sỡ cô gái trong thang máy. Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban quản lý đã kiểm tra camera và thu thập dữ liệu, bàn giao cơ quan công an xử lý. Từ dữ liệu thu thập được, Công an quận Thanh Xuân đã khoanh vùng và triệu tập người đàn ông bị tố cáo đến làm việc. Tại cơ quan công an, người này bước đầu thừa nhận bản thân say xỉn nhưng không nhớ đã làm gì. Trong khi đó, người nhà bị hại tố nam thanh niên ngoại quốc đã "vỗ mông" cô gái trong thang máy. Thông báo của Ban quản lý chung cư về việc người đàn ông nước ngoài "sàm sỡ" cô gái trong thang máy.

Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những hành vi không đúng mực trong thang máy. Trước đó, đối tượng Đỗ Mạnh Hùng đã bị lên án vì "cưỡng hôn" cô gái trong thang máy ở Hà Nội. Hay vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh "nựng" bé gái trong thang máy ở TP HCM cũng gây làn sóng phản đối trong dư luận./.

