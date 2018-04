Công an Tuyên Quang khuyến cáo cảnh giác với “Hội thánh Đức chúa Trời“

Ngày 27/4, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang phát đi thông báo khuyến cáo người dân cần cảnh giác với tổ chức tà đạo mang tên “Hội thánh Đức chúa Trời”.

Thông báo của Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian qua, tại một số địa phương như: Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh... một số đối tượng lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tổ chức các hoạt tôn giáo trái pháp luật, trái với văn hóa truyền thống và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, có biểu hiện trục lợi về kinh tế, gây mất ổn định về an ninh, trật tự, bức xúc trong nhân dân. Đó chính là tổ chức hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức chúa Trời”. “Hội thánh của Đức chúa Trời” là tổ chức chưa được Nhà nước công nhận, có giáo lý hoạt động mang tính chất tà đạo, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân.

Tại tỉnh Tuyên Quang, tổ chức “Hội thánh của Đức chúa Trời” xâm nhập vào địa bàn khoảng giữa năm 2016 và đến nay đã lôi kéo được khoảng trên 50 người ở các địa bàn thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên, huyện Chiêm Hóa tham gia. Đáng chú ý, cuối tháng 10/2017 qua nắm tình hình lực lượng Công an phát hiện Công ty Giedidia có trụ sở chính tại Biệt thự BT2, khu đô thị Vân Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội mở chi nhánh kinh doanh tại địa bàn thành phố Tuyên Quang, trong đó đa số nhân viên là người tham gia “Hội thánh của Đức chúa Trời”, xác định đây chính là hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức chúa Trời” núp bóng cơ sở kinh doanh và đã tổ chức đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lôi kéo, dụ dỗ người tham gia của số đối tượng trong chi nhánh Công ty Giedidia.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng là: Thường tổ chức theo nhóm khoảng 02 người đến các trường học phổ thông, trường Đại học, công viên hoặc các nơi công cộng... lân la làm quen, khéo léo tiếp cận tìm hiểu gia cảnh của từng người, biết những người nào gia đình có chút điều kiện thì xin số điện thoại, sau đó liên lạc mời đi ăn, đi chơi, mua sắm đồ dùng cá nhân... Khi tìm kiếm được “con mồi” các đối tượng tiếp tục cho ăn, uống những thứ do đối tượng chuẩn bị và người đó bị rơi vào trạng thái không tỉnh táo.

Sau đó, các đối tượng bắt đầu giảng về giáo lý của “Hội thánh của Đức chúa Trời” làm cho người bị lôi kéo luôn rơi vào trạng thái mê hoặc, dần dần tin theo lời chúng nói, để trở thành tín đồ của “Hội thánh của Đức chúa Trời” người tham gia phải được người gọi là chấp sự làm lễ “baptem”. Người tham gia “Hội thánh của Đức chúa Trời” khi nghe giảng đạo 02 giờ phải đóng 50.000 đồng, có những người ngày 3 ca phải nộp 150.000 đồng cho “Trưởng nhóm”; những người ăn, ở tại “Hội thánh” thì sẽ được bố trí đi làm các công việc: Nam đi chạy xe ôm, nữ đi bán hàng dạo... cuối ngày cho tiền vào phong bì đưa cho “Trưởng nhóm”; đối với những tín đồ có công việc ổn định ở các cơ quan, công ty thì thu tiền với tỷ lệ 1/10 thu nhập/tháng.

Các đối tượng chủ yếu bị lôi kéo là phụ nữ, người già và học sinh, sinh viên hoặc những người đang có những chuyện buồn, vướng mắc trong cuộc sống...

Tác hại của việc tin theo “Hội thánh của Đức chúa Trời”: Làm cho mâu thuẫn trong gia đình (không sinh hoạt vợ chồng), xung đột văn hóa (đập bát hương, dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên); ăn uống, sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh gây ảnh đến sức khỏe của người tham gia; gây mâu thuẫn, chia rẽ giữa các tôn giáo...

Ngày 29/6/2016, Công an tỉnh đã triển khai Kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức chúa Trời” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kết quả bước đầu đã ngăn chặn nhiều buổi tổ chức “thánh lễ” và đã hạn chế hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người tham gia “Hội thánh của Đức chúa Trời” trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây hoạt động của nhóm tà đạo này tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo: Mọi công dân cần hết sức thận trọng và cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng trong “Hội thánh của Đức chúa Trời”, không tham gia hoặc lôi kéo người tham gia tổ chức này. Những người tổ chức sinh hoạt, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện hoạt động của nhóm tà đạo nêu trên nhân dân cần tích cực đấu tranh và thông báo ngay cho Công an tỉnh theo số điện thoại: 02073.816.600 hoặc cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý./.

“Chân rết” của “Hội thánh Đức Chúa Trời” tại 15 huyện, thị ở Thanh Hóa VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, “Hội thánh của Đức Chúa Trời” xuất hiện tại Thanh Hóa từ năm 2015, đến nay hội này đã có mặt tại 15 huyện, thị Kinh hãi “nước thánh” thu giữ ở 1 cơ sở của “Hội thánh Đức Chúa Trời“ VOV.VN -Tại 1 cơ sở của Hội thánh Đức Chúa Trời ở Thanh Hóa, Công an đã phát hiện và thu giữ các loại nước màu, bột trắng dùng làm nước thánh cho những người tham gia uống.