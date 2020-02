Công an vào cuộc vụ hàng loạt xe khách bị ném đá trên Quốc lộ 1A

Ngày 22/2, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết: thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng ném đá gây nguy hiểm cho phương tiện đang lưu thông khi đi qua địa bàn. Công an địa phương đang khẩn trương vào cuộc điều tra.



Hàng loạt xe khách bị ném đá khi đi qua địa bàn Xuân Lộc, Đồng Nai

Liên tục trong những ngày qua, nhiều phương tiện khi di chuyển đến khu vực Căn cứ 4, thuộc xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vào khoảng 23h đêm đến rạng sáng thì bị một số đối tượng ném đá hoặc vật cứng vào xe. Theo thống kê, chỉ riêng trong đêm ngày 21/2 đã có ít nhất 10 phương tiện xe khách giường nằm bị ném bể kính gây nguy hiểm cho hành khách trên xe.



Tuy nhiên, theo công an địa phương, các vụ việc xảy ra, nhà xe đều không trình báo cho cơ quan chức năng. Một số nhân chứng đã phản ảnh thông tin lên mạng xã hội. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã cử lực lượng vào cuộc điều tra xác minh để xử lý nghiêm những hành vi nêu trên để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông./.