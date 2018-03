Công an vào cuộc vụ khán giả mất 1 cây vàng khi xem Phi Nhung biểu diễn

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip một phụ nữ bỗng dưng lên sân khấu nơi ca sĩ Phi Nhung đang biểu diễn cướp micro và nói mình bị kẻ gian lấy trộm 1 lượng vàng khi ngồi bên dưới xem biểu diễn.

Sau đó, có thêm 3 người khác kéo lên sân khấu.

Sự việc xảy ra vào tối 17/3 tại chợ Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Người này đòi nữ ca sĩ và ban tổ chức phải bồi thường vì cho rằng chương trình phải có công an và bảo vệ giữ gìn an ninh cho khán giả.

Video: Nữ khán giả lên sân khấu nói bị mất 1 lượng vàng

Đại diện Công an TP Cần Thơ cho biết, sau khi đoạn clip lan truyền gây ồn ào trên mạng xã hội, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Cờ Đỏ xác minh, làm rõ vụ việc.

Đồng thời, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cũng yêu cầu Công an huyện Cờ Đỏ xác minh làm rõ việc tổ chức chương trình đêm diễn văn nghệ có xin phép chính quyền địa phương hay không.

Sau khi làm rõ vụ việc, Công an TP Cần Thơ yêu cầu Công an huyện Cờ Đỏ báo cáo lãnh đạo Công an TP Cần Thơ để có hướng xử lý.

Trước đó, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại sự việc tại đêm nhạc vào tối 17/3 tại huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ).

Khi ca sĩ Phi Nhung đang biểu diễn, một nhóm người lao lên sân khấu giành mic, tố bị kẻ gian lấy trộm một cây vàng (có giá trị khoảng hơn 30 triệu đồng) khi ngồi dưới xem biểu diễn.

Nhóm người này đòi nữ ca sĩ và ban tổ chức phải bồi thường vì cho rằng tổ chức chương trình phải có công an và bảo vệ giữ gìn an ninh cho khán giả.

Dù không rõ thực hư sự việc là thật hay chỉ là màn kịch nhằm “ăn vạ” Phi Nhung, nhưng ca sĩ này đã dành toàn bộ số tiền của mình trong đêm diễn là 10 triệu đồng để bồi thường cho vị khán giả này, sau đó nhóm người này mới chịu rời sân khấu./.

