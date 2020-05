Công an vào cuộc vụ ném bom xăng khiến hai bé trai bỏng nặng

Hôm nay (26/5), Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ nhóm thanh niên tấn công một gia đình bằng bom xăng khiến nhiều người bị bỏng.

Theo lời kể của chị N.T.N, khoảng 22h, ngày 18/5, một nhóm thanh niên cầm mã tấu, ném bom xăng vào kiot của gia đình chị tại Khu dân cư Thuận Giao thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An.

Một số người thân cùng 3 người con của chị (con gái 19 tuổi, hai bé trai 3 tuổi và 9 tuổi) đang ở trong nhà bị bỏng. Hai bé trai bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Theo chị N, trước đó, một người đàn ông đến khu phòng trọ phía sau căn kiot của chị để tìm vợ cũ. Đang đứng trước kiot của chị, người đàn ông này thấy con gái chị cầm điện thoại chụp ảnh chơi thì tưởng quay phim mình nên chửi bới. Thấy vậy, người nhà chị N ra ngăn cản và hai bên xảy ra cãi vã. Sau khi người đàn ông bỏ đi, thì nhóm thanh niên kéo đến ném bom xăng.

Hiện Công an Thuận An đã triệu tập một số đối tượng lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc./.