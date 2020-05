CSGT phát hiện 2 bánh ma túy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Vào khoảng 22h ngày 14/5, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Phòng 8, Cục CSGT - Bộ Công an) tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công an xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA Vios màu nâu vàng, BKS: 99A-088.13 tại Trạm thu phí đường cao tốc 5B thuộc xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng được đưa về trụ sở cảnh sát.

Trên xe ô tô BKS: 99A- 088.13 có 3 đối tượng gồm: Lê Thị Bích Liên (SN 1965 trú tại số 42, đường Lê An, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Thị Ngọc (SN: 1975 trú tại số 50, đường Nguyễn Đình Tấn, khu dân cư số 3, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang) và Đoàn Văn Thanh (SN: 1993 trú tại số 38 ngõ 190, đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện bắt quả tang Lê Thị Bích Liên đang cất giấu trong người 2 gói nilon hình chữ nhật màu vàng, kích thước mỗi gói 15x10x1,5 cm bên trong hai gói nilon đều chứa chất bột màu trắng được ép thành bánh hình chữ nhật, được niêm phong trong một túi hồ sơ dán kín, ký hiệu M. Lê Thị Bích Liên khai nhận là 2 bánh ma túy.

Người và tang vật được đưa về cơ quan cảnh sát để xử lý theo quy định.

Vật chứng thu giữ, trên người của Lê Thị Bích Liên số tiền 28.000.000 đồng; 1 điện thoại Nokia màu đen; Thu giữ của Nguyễn Thị Ngọc 01 điện thoại IPHONE màu hồng; số tiền 4.900.000đ; Thu giữ của Đoàn Văn Thanh 01 điện thoại IPHONE màu vàng, 01 điện thoại IPHONE màu bạc; 01xe ô tô TOYOTA Vios màu nâu vàng, BKS: 99A- 088.13.



Hiện lực lượng CSGT đã bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng sở lại thụ lý, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật./.