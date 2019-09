Cướp điện thoại trên tay cháu bé trong quán nước

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Lợi (27 tuổi), trú tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Phạm Ngọc lợi tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Phạm Ngọc Lợi cùng một người bạn tên Vũ đi xe mô tô biển kiểm soát 63 S9 – 1170 chạy quanh tuyến đường của huyện Chợ Mới để cướp giật tài sản.

Khi đến khu vực xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, cả hai phát hiện bé N.T, (SN 2013, trú tại địa phương) đang cầm điện thoại di động chơi trong quán nước gần đó.

Lúc này, Lợi ở ngoài cảnh giới, Vũ chạy vào quán giật điện thoại của bé N.T rồi cả hai cùng lên xe tẩu thoát.

Hai đối tượng đem điện thoại đi cầm được 1 triệu đồng chia nhau. Biết hành vi của mình bị phát hiện, Lợi đã đến cơ quan Công an đầu thú. Còn đối tượng Vũ hiện nay vẫn đang lẩn trốn./.