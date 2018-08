Cựu Phó Chủ tịch xã ở Cà Mau bị khởi tố liên quan số tiền 850 triệu

Chiều 10/8, ông Võ Phi Hùng, người phát ngôn Công an tỉnh Cà Mau cho biết, trong vụ “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại xã Tân Phú (huyện Thới Bình), Cơ quan điều tra Công an tỉnh này khởi tố thêm ông Huỳnh Thanh Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú. Trụ sở UBND xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

Trước đó vào tháng 5/2017, UBND huyện Thới Bình có kết luận thanh tra và chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu làm rõ số tiền trên 850 triệu đồng xảy ra tại xã Tân Phú.

Tháng 8/2017, Cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong 4 đối tượng có dấu hiệu phạm tội, Công an Cà Mau đã ra quyết định khởi tố 4 bị can. Trong đó, có 3 bị can đang là đại biểu HĐND Tân Phú và ông Huỳnh Thanh Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã này.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Võ Phi Hùng, người phát ngôn Công an tỉnh Cà Mau cho biết: “Cơ quan cảnh sát điều tra đã liên hệ HĐND xã Tân Phú và đã thống nhất khởi tố bị can. Trước đó vụ án đã được khởi tố, và HĐND xã Tân Phú sẽ có văn bản thống nhất lại về vấn đề khởi tố. Quyết định khởi tố đã ra nhưng chưa tống đạt quyết định”.

Trước đó, VOV đã thông tin, 3 bị can gồm: Nguyễn Hoàng Quảnh (54 tuổi) là Chủ tịch HĐND xã Tân Phú đương nhiệm; Nguyễn Thị Mừng (32 tuổi), Nguyễn Thị Son (36 tuổi) là đại biểu HĐND xã Tân Phú đã bị khởi tố về cùng tội danh./.