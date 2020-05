Đà Nẵng: Bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em

Chiều 14/5, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tạm giữ Nguyễn Văn Đá (29 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Theo điều tra ban đầu, Đá sống chung như vợ chồng với chị C. (29 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Ngày 10/5, chị C. đến chơi và ngủ lại tại nhà một người quen ở đường Xuân Thiều 8, phường Hòa Hiệp Nam.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, Đá đến căn nhà này để tìm chị C. Lúc này, chị C đang ngủ say, Đá thấy cháu P. (11 tuổi) cũng đang nằm ngủ gần đó liền khóa trái cửa và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu P. Sau khi sự việc xảy ra, cháu bé kể cho người nhà biết, người nhà báo công an.



Tại Cơ quan công an, Nguyễn Văn Đá đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an tiếp tục lấy lời khai để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc./.