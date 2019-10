Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng nổ súng bắn người tại quán cà phê

Sáng nay (28/10), đại tá Phạm Minh Thắng-Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đại (26 tuổi, trú xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào ngày (22/10), anh Nguyễn Xuân Trường (32 tuổi, trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) ngồi uống cà phê cùng bạn bè tại một quán cà phê ở xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Bất ngờ một người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển xe ô tô con dừng trước cửa quán, rồi rút súng ngắn bắn hai phát vào người khiến anh Trường gục tại chỗ, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, người này đã lên xe tẩu thoát sang tỉnh Lâm Đồng.

Nghi can gây ra vụ nổ súng được Công an tỉnh Đắk Lắk xác định là Nguyễn Văn Đại, và tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ. Đến chiều qua (27/10), khi phát hiện thấy Đại đang di chuyển từ tỉnh Lâm Đồng xuống thành phố Nha Trang, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ được Đại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk mở rộng điều tra, xử lý đối tượng Đại theo quy định của pháp luật./.