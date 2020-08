Đắk Lắk triệt phá các tụ điểm chơi game ăn tiền trá hình

Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đặng Anh Sơn và Mai Hoàng Vũ, cùng 27 tuổi, và đều trú phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột để xử lý về "Hành vi tổ chức đánh bạc".

Mỗi ngày có từ 40 - 50 người đến điểm đánh bạc bắn cá do Sơn tổ chức để chơi.

Nguyễn Đặng Anh Sơn được xác định là đối tượng cầm đầu; các điểm đánh bạc được Sơn ngụy trang thành các quán cà phê nhưng thực chất là để tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá an tiền.

Vào chiều 17/8, sau thời gian dài theo dõi nắm bắt tình hình địa bàn, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã đồng loạt đột kích 2 quán cà phê Anh Sơn ở đường Mai Xuân Thưởng, phường Thành Nhất và đường Lương Thế Vinh, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện có 10 máy đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá an tiền. Ở thời điểm kiểm tra, có gần 20 người (gồm cả nam và nữ, có độ tuổi từ 15 đến hơn 40 tuổi) đang say sưa sát phạt. Công an đã thu giữ được gần 100 triệu đồng tiền mặt tại hiện trường, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Một trong hai đối tượng bị tạm giữ hình sự.

Bước đầu Sơn khai nhận, thuê 2 quán các phê này từ hơn 2 tháng trước, phục vụ việc tổ chức chơi game bắn cá ăn tiền rồi thu tiền lãi. Mỗi ngày hai điểm đánh bạc này thu hút từ 40 đến 50 người đến tham gia. Để qua mặt cơ quan chức năng, Sơn thường bố trí người cảnh giới và đóng kín cửa hay sử dụng rèm che kín.

Nhiều người dân tại khu vực này bức xúc phản ánh, hai tụ điểm chơi game bắn cá ăn tiền này từ ngày đi vào hoạt động đã gây mất an ninh trật tự ở địa phương, gây bất an cho người dân.

Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định./.