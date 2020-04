Đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn

Công an tỉnh Đồng Nai tối 5/4 cho biết, đối tượng đâm chết bạn nhậu vào tối 1/4 trên địa bàn xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã tới Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú.

Nguyễn Thành Trung (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Theo điều tra, tối 1/4, Hồ Quang Tuấn (22 tuổi, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ), Nguyễn Thanh Trung (22 tuổi, ngụ xã Xuân Đông) và một số bạn bè khác tổ chức ăn nhậu tại nhà anh Lê Minh Trí (22 tuổi, xã Xuân Đông).

Trong quá trình ăn nhậu, giữa Tuấn và Trung xảy ra mâu thuẫn nên anh Trí đuổi về. Khi ra đến cổng, Trung rút dao thủ sẵn trong người đâm Tuấn gây thương tích. Tuấn bỏ chạy được 200m thì ngã xuống đất, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 2/4 đã tử vong. Nguyễn Thanh Trung sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Cẩm Mỹ tổ chức truy bắt và xác định đối tượng trốn tại Bình Thuận. Đến 13h ngày 3/4, Trung đến phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Công an Đồng Nai đã di lý đối tượng về Đồng Nai điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.