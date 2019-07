Đâm chết nhân viên cây xăng vì không cho nợ tiền mua xăng

Sáng nay (15/7), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An vừa hoàn tất hồ sơ, tiến hành khởi tố Huỳnh Văn Giao Ước, 23 tuổi, ngụ Bạc Liêu hành vi “giết người”.

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra, đêm 14/5, Ước đến cây xăng Đồng Nai trên đường tỉnh lộ 825, thuộc ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đổ xăng. Thời điểm này, nhân viên Phạm Minh Duy, 28 tuổi, quê huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đang đứng trụ bơm.



Ước yêu cầu anh Duy đổ 2 lít xăng, tuy nhiên sau khi bơm xăng xong thì Ước nói không có tiền để trả, hẹn vài ngày sau sẽ đến trả nợ tiền 2 lít xăng. Anh Duy là nhân viên mới vào làm nên không đồng ý cho người khác lạ nợ tiền xăng. Sau một hồi đôi co lớn tiếng, Ước chạy đến tiệm tạp hóa gần đó mua con dao rồi chạy đến đâm trọng thương anh Duy. Do vết thương quá nặng, đâm trúng động mạch chủ, mất nhiều máu nên anh Duy đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Ước định bỏ trốn nhưng đã bị người dân bắt giao cho Công an huyện Đức Hòa. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an địa phương đã bàn giao hồ sơ cho công an tỉnh Long An điều tra xử lý theo quy định ./.