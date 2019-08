Dẫn độ 380 người Trung Quốc trong vụ đánh bạc tại Hải Phòng

Sáng nay (1/8), Bộ Công an phối hợp cùng Công an thành phố Hải Phòng đưa 380 người Trung Quốc trong đường dây đánh bạc công nghệ cao tại Khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, Hải Phòng) bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị (tỉnh Lạng Sơn).

Tại Khu đô thị Our City, an ninh được thắt chặt để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, xử lý

Sau khi lực lượng Công an phía Việt Nam hoàn tất thủ tục pháp lý đối với trên 380 người tham gia đường dây đánh bạc công nghệ cao tại Khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, Hải Phòng), 3 giờ sáng nay, khoảng 15 xe ô tô loại từ 30 đến 45 chỗ được huy động để đi về phía cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) làm thủ tục bàn giao những đối tượng này cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Trong khi đó, tại Khu đô thị Our City, an ninh vẫn được thắt chặt để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Trước đó, như tin đã đưa, chiều 27/7, các lực lượng của Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng bất ngờ đột kích vào Khu đô thị Our City (địa chỉ Km 9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều người nước ngoài đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế.

Đoàn xe chở các nghi phạm hướng về cửa khẩu Hữu Nghị

Theo thống kê ban đầu, số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (tương đương trên 10.000 tỷ đồng Việt Nam).

Cơ quan Công an cũng thu giữ gần 2.000 điện thoại di động, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án./.