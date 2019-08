Dân yên tâm hơn khi công an chính quy về xã

Đầu tháng 7 vừa qua, 73 cán bộ chiến sĩ công an được điều động về phụ trách 11 xã của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Hiện đội ngũ cán bộ này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cho cuộc sống người dân.

Hơn một tháng chính quy hóa lực lượng Công an xã, tình hình an ninh trật tự ở vùng nông thôn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tiếp cận địa bàn, lực lượng công an xã chính quy đã nhanh chóng tiếp quản hồ sơ, quản lý đối tượng; phối hợp với lực lượng công an bán chuyên trách để bám sát cơ sở.

Bà Mạc Thị Nhân ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Anh em lực lượng chính quy có phần chu đáo hơn. Tôi thấy lực lượng chính quy hay đi mà đi tuần tra, người dân rất yên tâm cũng như các hộ có nhà ở ven đường này rất yên tâm".

Lực lượng công an họp triển khai công việc tuần tra buổi tối.

Công an TP Đà Nẵng đã xây dựng Đề án chính quy hóa lực lượng công an xã. Vừa qua đã có 73 công an chính quy của Công an thành phố được điều động, đưa về địa bàn 11 xã của huyện Hòa Vang. Sau khi tiếp nhận địa bàn, lực lượng công an đã đến tận thôn nắm bắt tình hình địa bàn, gần gũi với nhân dân.

Thiếu tá Vũ Hữu Kiên, Trưởng Công an xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng chia sẻ: "Vừa qua, chúng tôi cũng đã ban hành Quy chế làm việc và phân công trách nhiệm cho từng đồng chí, mỗi đồng chí quản lý một số thôn theo sự phân công và một số chuyên đề lĩnh vực. Từ đó, ngoài dành thời gian tiếp công dân, xử lý vấn đề hành chính thì cũng đã xuống địa bàn, tiếp cận ban nhân dân thôn, nắm người nắm hộ, bước đầu nắm được tình hình trên địa bàn".

Chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở là chủ trương đúng, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Chỉ trong một thời gian hoạt động ở cơ sở, lực lượng công an xã chính quy đã tạo được niềm tin đối với người dân.

Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: "Bộ Công an cũng như TP Đà Nẵng quan tâm đến việc xây dựng trụ sở độc lập cho công an xã để đi vào hoạt động hiệu quả, trang bị các phương tiện công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho công an chính quy về xã để tạo điều kiện cho công an chính quy về xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"./.