Đang bị truy nã vẫn đem 1.000 viên ma túy tổng hợp đi bán

Đêm 4/6, tổ công tác 140 – Công an quận Cầu Giấy do Trung tá Nguyễn Thế Sơn (đội phó Đội GT-TT – Công an quận Cầu Giấy) làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Xuân Thuỷ - Trần Quý Kiên đã phát hiện hai nam nữ điều khiển xe máy Dream có biểu hiện nghi vấn.

Hiện trường vụ việc.

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe và tiến hành kiểm tra hành chính. Trong quá trình làm việc, người phụ nữ ngồi sau liên tục có “biểu hiện” lạ, né tránh làm việc với lực lượng chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tiến hành khống chế và phát hiện trong túi nilon người phụ nữ này cầm theo có 5 gói nilon nhỏ chứa nhiều viên nén màu xám.



Đấu tranh khai thác tại chỗ, đối tượng khai tên là Đỗ Thị Hương - sinh năm 1983, HKTT tại tỉnh Thanh Hoá. Hương khai số viên ném bị thu giữ là thuốc lắc, ước lượng khoảng 1000 viên.

Đối tượng đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Hương cũng là đối tượng đang bị truy nã. Hiện vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy điều tra mở rộng và làm rõ.

Mặc dù mới triển khai thí điểm hơn 1 tuần, nhưng cùng với 141, các tổ công tác 140 thuộc Công an quận Cầu Giấy đang khẳng đinh hiệu quả trong việc trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn quận, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô./.