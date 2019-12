Đang bị truy nã vẫn đi đòi nợ thuê

Ngày 16/12, Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1996, trú tại Trần Xá, Văn Cẩm, Hưng Hà, Thái Bình).

Đối tượng Nguyễn Văn Đức

Trước đó, trong quá trình rà soát địa bàn, Công an phường Hàng Bài phát hiện một đối tượng đi đòi nợ thuê có nhiều biểu hiện nghi vấn.



Tiến hành xác minh, đơn vị làm rõ danh tính đối tượng là Nguyễn Văn Đức. Đức đang bị Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình truy nã về hành vi cố ý gây thương tích từ tháng 11/2019.

Khi phát hiện được địa điểm Đức đang lẩn trốn, Công an phường Hàng Bài đã triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng.