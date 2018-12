Đang đêm, con rể xô ngã mẹ vợ, bóp cổ cho đến chết

Trang TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an thị xã Ba Đồn vừa phối hợp điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ giết người tại khu phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc hôm 27/12.

Đối tượng Quang tại cơ quan điều tra

Khoảng 6h sáng 27/12, Công an thị xã Ba Đồn nhận được tin báo của Công an phường Quảng Phúc về việc phát hiện thi thể nạn nhân là Lê Thị Hồng N. (SN1962, trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn) đã tử vong ở dưới ruộng rau muống trước sân nhà.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Ba Đồn đã tới hiện trường tiến hành xác minh, điều tra ban đầu, xem xét dấu vết trên thân thể nạn nhân, nghi vấn có dấu hiệu tội phạm giết người. Vụ việc được báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh để tiến hành việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, rà soát truy xét đối tượng gây án.

Qua xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan, lực lượng điều tra đã xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Quang (SN 1981, trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc) là con rể của nạn nhân.

Đến khoảng 13h30 ngày 27/12, công an đã triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Quang để làm việc. Qua hơn 5 giờ đồng hồ kiên trì đấu tranh, đối tượng Quang đã khai nhận hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 23h đêm 26/12, Nguyễn Văn Quang đi ngủ tại nhà riêng của mình (cạnh nhà bà Lê Thị Hồng N.). Không ngủ được, đến khoảng 3h sáng 27/12, Quang dậy đi ra phía sân nhà, thì thấy bà Lê Thị Hồng N. đi bộ từ sân nhà bà N. ra cổng. Quang xông vào đẩy bà N. ngã xuống ruộng rau muống, rồi ngồi đè lên người, dùng tay lấy bùn ở dưới ruộng nhét vào miệng bà N. và bóp cổ cho đến khi bà N. bất động thì bỏ đi.

Công an thị xã Ba Đồn đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh thụ lý điều tra./.